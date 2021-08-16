Срна: Шахтарю не дали три пенальті - це не випадково

Арбітри УПЛ не ставлять пенальті у ворота суперників Шахтаря.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

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"Ми хочемо чесно програвати і чесно вигравати. Якщо після трьох турів нам не дали три пенальті - я думаю, що це не випадково.

Ми хочемо, щоб судили чесно. Судді теж люди, можуть помилятися, але за дві гри не ставити три пенальті - це мені незрозуміло", - сказав Срна.