Срна: Шахтарю не дали три пенальті - це не випадково

Джерело - footballua.tv.
Арбітри УПЛ не ставлять пенальті у ворота суперників Шахтаря.
Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.
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"Ми хочемо чесно програвати і чесно вигравати. Якщо після трьох турів нам не дали три пенальті - я думаю, що це не випадково.
Ми хочемо, щоб судили чесно. Судді теж люди, можуть помилятися, але за дві гри не ставити три пенальті - це мені незрозуміло", - сказав Срна.
Раніше, Шахтар вдома обіграв Металіст 1925.