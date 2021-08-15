Тренер Бенфіки: Яремчук дав мені зрозуміти, що я можу розраховувати на нього в наступних іграх

Українському нападнику Роману Яремчуку не потрібно багато моментів для голу.

Про це сказав головний тренер Бенфіки Жорже Жезус.

“За цей період часу він показав, що йому не потрібно багато моментів для голу, і йому не потрібно багато можливостей, щоб зробити чудову передачу. Різниця між звичайними гравцями та нападниками є. Яремчук показав нам у ці хвилини, що він розуміє гру. Він номер 9, він нападник, бомбардир, і саме через ці якості ми його підписали.

Він дав мені зрозуміти, що я можу розраховувати на нього в наступних іграх. Поступово він краще починає розуміти партнерів. Для цього потрібно багато тренувань. Ми цим дуже задоволені. Він добре інтегрується, коли я замінив його, то він сказав мені, що не дуже втомився”, - сказав Жезус.