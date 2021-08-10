Шахтар Караганда - Колос: Огляд серії післяматчевих пенальті

Огляд серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Колос у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді поступився Шахтарю з Караганди.

Ліга конференцій

Кваліфікація, 3 раунд

Матч-відповідь, 10 серпня

Шахтар Караганда - Колос 0:0 - по пенальті 3:1

(Перший матч - 0:0)

Серія пенальті: 0:0 - Нурієв (воротар), 1:0 - Рустемовіч, 1:1 - Чорноморець, 2:1 - Букорац, 2:1 - Чурко (воротар), 3:1 - Граф, 3:1 - Павловець (воротар).

Шахтар Караганда: Шацький, Кибирай (Хозын, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габишев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Мітошевіч (Ламанж, 89), Тошев (Таттибаєв, 63), Шікавка (Оміртаєв, 60, Умаєв, 106)).

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Мілько, Новак, Чорноморець, Ільїн (Саків, 106), Богданов (Задоя, 97), Костишин (Нурієв, 88), Каріока (Чурко, 60), Сітчінава (Лисенко, 60).

Попередження: Букорац, 35, Ламанж, 100.