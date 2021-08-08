Мессі: Ми зробили усе можливе, але залишитися я не зміг

Джерело - Mundo Deportivo.
Колишній нападник Барселони Ліонель Мессі погодився знизити зарплату на 50%, проте все одно не зміг залишитися в клубі.
Про це аргентинець розповів на прощальній прессконференції.
"Я знизив зарплату на 50%, а більше мене ні про що не просили. Чутки про те, що після цього мене попросили відмовитися від ще 30% зарплати, - брехня. Такого не було, це неправда", - заявив аргентинець.
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"Ми зробили усе можливе, але залишитися я не зміг. Я завжди був чесний з уболівальниками. Навколо багато чуток, часто вони помилкові. Найважливіше для мене - сказати людям, які дали мені так багато, правду. З цими людьми я ріс, ми разом раділи", - сказав Мессі.
Нагадаємо, Лапорта підтвердив перехід Мессі у ПСЖ.