Лапорта підтвердив перехід Мессі у ПСЖ

Аргентинець продовжить кар'єру у Франції

Джерело - Tuttomercatoweb.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі перебереться до Франції, де буде виступати за ПСЖ.

Про це заявив президент Барселони Жоан Лапорта.

"Мессі перейде в ПСЖ. Мені б хотілося, щоб він залишився в Барселоні, але цього не буде. Я зробив все можливе для того, щоб він залишився", - зазначив Лапорта.

Нагадаємо, Мессі всю свою кар'єру виступав за Барселону. З каталонським клубом він виграв 10 разів чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази ставав володарем Ліги чемпіонів і тричі вигравав Суперкубок Європи і клубний чемпіонат світу.

Раніше повідомлялося, що аргентинець проведе пресконференцію на Камп Ноу з приводу свого відходу з каталонського клубу.