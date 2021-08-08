Лапорта підтвердив перехід Мессі у ПСЖ

Джерело - Tuttomercatoweb.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі перебереться до Франції, де буде виступати за ПСЖ.
Про це заявив президент Барселони Жоан Лапорта.
"Мессі перейде в ПСЖ. Мені б хотілося, щоб він залишився в Барселоні, але цього не буде. Я зробив все можливе для того, щоб він залишився", - зазначив Лапорта.
Нагадаємо, Мессі всю свою кар'єру виступав за Барселону. З каталонським клубом він виграв 10 разів чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази ставав володарем Ліги чемпіонів і тричі вигравав Суперкубок Європи і клубний чемпіонат світу.
Раніше повідомлялося, що аргентинець проведе пресконференцію на Камп Ноу з приводу свого відходу з каталонського клубу.