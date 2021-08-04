Бєлік: Шахтар здобув відмінний результат

Шахтар після перемоги над Генком у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів став ще більшим фаворитом протистояння.

Про це розповів екснападник гірників Олексій Бєлік.

"Результат відмінний, він робить нас ще більшим фаворитом. Що стосується гри, то можу сказати, що вона непогана. Хотілося б сказати, що все добре і все відмінно, але не скажу, тому що бачу по грі, що Шахтар може додати. Це не стеля гравців Шахтаря як індивідуально, так і командно.

Для мене гра розділилася на два тайми. Якщо в першому ми мали перевагу в контролі м'яча, але були проблеми, щоб доставити м'яч у третю зону. Ми намагалися зробити це шляхом індивідуальної швидкості Тете з правого флангу і Соломона - з лівого. Але це не приносило ніяких дивідендів, тому що ми практично не загрожували воротам суперника.

Що стосується другого тайму, то тут ми додали в командному русі. Ми почали більше грати не тільки шляхом дриблінгу Тете і Соломона. Більше розігрували м'яч, хоча все одно проблеми залишилися. Були непогані моменти, коли бив Майкон. Однак варто зазначити, що Шахтар хороший в розмаїтті. Марлос і Ісмаїлі - підсилення, яке може діяти не тільки шляхом коротких передач, а й розрізати діагональними передачами", - сказав Бєлік.