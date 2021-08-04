Уболівальники Спарти ледь не зірвали матч проти Монако у Лізі чемпіонів

Спарта Прага у рідних стінах приймала Монако, але посеред матчу рефері був змушений призупинити гру.

Про це повідомляє RMC Sport.

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Гравці французької команди поскаржились арбітру, що фани празького клубу дозволили собі расистські вигуки у бік хавбека монегасків Орельєна Чуамені, а саме, уболівальники імітували мавп'ячі звуки.

Гості готові були покинути поле, але суддя все ж дозволив продовжити матч, за підсумками якого Монако здолав Спарту (2:0), а Чуамені забив один з м'ячів.