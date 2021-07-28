Мідтьюлланн вибив Селтік, перемоги Спарти та Янг Бойз. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд, Матчі-відповіді

28 липня

ЧФР Клуж - Лінкольн 2:0 (1:0)

(Перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 18 Сестор, 2:0 - 58 Сігурйонссон

Мідтьюлланн - Селтік 2:1 (0:0)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 48 Макгрегор, 1:1 - 61 Мабіл, 2:1 - 94 Рафаель

Галатасарай - ПСВ 1:2 (0:0)

(Перший матч 1:5)

Голи: 0:1 - 37 Мадуеке, 0:2 - 59 ван Гінкель, 1:2 - 84 Дьянь

Лудогорець - Мура 3:1 (1:0)

(Перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 4 Сотіріу, 1:1 - 64 Хорват, 2:1 - 82 Мену, 3:1 - 90 Олівейра-Соуза

Янг Бойз - Слован Братислава 3:1 (2:0)

(Перший матч 0:0)

Голи: 1:0 - 10 Сібачо, 2:0 - 24 Гарсія, 3:0 - 49 Ебішер, 3:1 - 62 Генті

Спарта Прага - Рапід Відень 2:0 (1:0)

(Перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 16 Карлссон, 2:0 - 81 Пешек

Црвена Звезда - Кайрат Алмати 5:0

(Перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 9 Катай, 2:0 - 21 Діоні, 3:0 - 42 Катай, 4:0 - Іванич, 5:0 - 56 Фалькао

Раніше, Ференцварош з Харатіним та Зубковим розгромив Жальгіріс