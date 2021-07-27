Ференцварош з Харатіним та Зубковим розгромив Жальгіріс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Угорський Ференцварош з українцями Ігорем Харатіним та Олександром Зубковим в складі обіграв Жальгіріс.

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд, Матчі-відповіді

27 липня

Омонія – Динамо Загреб 0:1 (перший матч – 0:2)

Гол: 0:1 - 79 Менало

Флора – Легія 0:1 (перший матч - 1:2)

Гол: 0:1 - 67 Лопеш, 67

ГІК – Мальме – 2:2 (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 1 Тенхо, 1:1 - 11 Крістіансен, 1:2 - 76 Бірманчевіч, 2:2 - 78 Ріскі

Жальгіріс – Ференцварош 1:3 (перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 44 Ммае, 0:2 - 72 Ммае, 1:2 - 90+3 Діав, 1:3 - 90+4 Мак

У наступному етапі змагань Динамо Загреб зустрінеться із Легією, а Мальме зіграє з Рейнджерс, а Ференцварош поміряється силами з празькою Славією.