Де Дзербі: У Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні

Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Генком у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі прокоментував таке жеребкування.

"Якщо ми хочемо потрапити в групу Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ - Галатасарай, було б точно так само важко, як і з Генком, тому що в Лізі чемпіонів всі ігри дуже складні", - заявив Де Дзербі.