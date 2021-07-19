 Де Дзербі: У Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні | Футбол | Champion.com.ua
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Де Дзербі: У Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні

Вчора 22:42 222 0
Раніше став відомий суперник Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів
Де Дзербі: У Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні
#Шахтар, #Ліга чемпіонів, #Генк, #Де Дзербі

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар зустрінеться з бельгійським Генком у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі прокоментував таке жеребкування.

"Якщо ми хочемо потрапити в групу Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ - Галатасарай, було б точно так само важко, як і з Генком, тому що в Лізі чемпіонів всі ігри дуже складні", - заявив Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар вперше в історії зіграє проти Генка в офіційному матчі.

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