Іващенко призначений головним тренером Оболоні

Контракт підписаний за схемою 1+1

Джерело - ФК Оболонь.

Оболонь призначила Валерія Іващенка на посаду головного тренера команди на постійній основі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець підписав контракт з київським клубом на один сезон з можливістю пролонгації на ще один рік.

У травні Іващенко був призначений виконуючим обов'язки головного тренера Пивоваров. Під його керівництвом кияни посіли восьме місце в Першій лізі.

Оболонь почне новий сезон Першої ліги поєдинком проти Поділля. Базова дата - 25 липня.

Нагадаємо, Оболонь розгромила Рубікон у контрольному поєдинку.