Іващенко призначений головним тренером Оболоні

Джерело - ФК Оболонь.
Оболонь призначила Валерія Іващенка на посаду головного тренера команди на постійній основі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець підписав контракт з київським клубом на один сезон з можливістю пролонгації на ще один рік.
У травні Іващенко був призначений виконуючим обов'язки головного тренера Пивоваров. Під його керівництвом кияни посіли восьме місце в Першій лізі.
Оболонь почне новий сезон Першої ліги поєдинком проти Поділля. Базова дата - 25 липня.
Нагадаємо, Оболонь розгромила Рубікон у контрольному поєдинку.