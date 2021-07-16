 Іващенко призначений головним тренером Оболоні | Футбол | Champion.com.ua
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Іващенко призначений головним тренером Оболоні

Вчора 23:55 188 0
Контракт підписаний за схемою 1+1
Іващенко призначений головним тренером Оболоні
#Оболонь, #Іващенко

Джерело - ФК Оболонь.

Оболонь призначила Валерія Іващенка на посаду головного тренера команди на постійній основі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець підписав контракт з київським клубом на один сезон з можливістю пролонгації на ще один рік.

У травні Іващенко був призначений виконуючим обов'язки головного тренера Пивоваров. Під його керівництвом кияни посіли восьме місце в Першій лізі.

Оболонь почне новий сезон Першої ліги поєдинком проти Поділля. Базова дата - 25 липня.

Нагадаємо, Оболонь розгромила Рубікон у контрольному поєдинку.

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