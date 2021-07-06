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УЄФА запросив Еріксена і лікарів, які його врятували, на фінал Євро-2020

Сьогодні 18:55 295 0
У вирішальному поєдинку може зіграти збірна Данії
УЄФА запросив Еріксена і лікарів, які його врятували, на фінал Євро-2020
#Еріксен

Джерело - sport.ua.

УЄФА прийняв рішення запросити на фінал Євро-2020 Крістіана Еріксена разом з дружиною, а також команду з 6 парамедиків, які врятували його життя. 

Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, гравець пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 Данія - Фінляндія.

Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня в Лондоні. Поки що Еріксен не підтвердив свою поїздку на фінал.

Нагадаємо, у збірної Данії є шанс вийти в фінал Євро-2020: завтра, 7 липня вони в другому півфіналі зіграють з Англією.

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