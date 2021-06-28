Шевченко: Збірна України готова до будь-якої гри Швеції

Збірна Швеції не буде змінювати свій стиль у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти України.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Яку гру очікую від збірної Швеції? Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може й відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію.

Актуально: Швеція - Україна: Де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", - розповів Шевченко.