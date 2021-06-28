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Шевченко: Збірна України готова до будь-якої гри Швеції

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Андрій Шевченко прокоментував матч проти Швеції
Шевченко: Збірна України готова до будь-якої гри Швеції
#Шевченко, #Україна, #Швеція, #Євро-2020

Джерело - uaf.ua.

Збірна Швеції не буде змінювати свій стиль у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти України.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Яку гру очікую від збірної Швеції? Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може й відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію.

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Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", - розповів Шевченко.

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