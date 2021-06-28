 Євро-2020. Швеція - Україна: цифри та факти | Футбол | Champion.com.ua
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Євро-2020. Швеція - Україна: цифри та факти

Сьогодні 19:00 386 0
Євро-2020. Швеція - Україна: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в історичному для себе матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє зі збірною Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня в Глазго. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, а LIVE гри ТУТ

Найцікавіші факти та цифри матчу Україна - Австрія

Історія протистоянь:

Українці дебютували на чемпіонатах Європи перемогою над Швецією (2:1) на Олімпійському в першому турі групового етапу Євро-2012. Златан Ібрагімович точним ударом на 55-й хвилині вивів вперед збірну Швеції Еріка Гамрена, але вже через три хвилини Андрій Шевченко зрівняв рахунок, а на 62-й хвилині забив переможний м'яч і приніс команді Олега Блохіна три очки.

Андрій Пятов і Андрій Ярмоленко були в складі українців в тому матчі, а Андреас Гранквіст, Мікаель Лустіг і Себастьян Ларссон грали з перших хвилин за Швецію. В останніх двох матчах на турнірі українці не взяли жодного очка. Господарі фінішували позаду Англії і Франції в групі D, але попереду Швеції, яка також завершила груповий етап з трьома очками.

Це був перший турнірний матч двох збірних і найсвіжіший наразі. У трьох попередніх товариських матчах кожна з команд здобула по одній перемозі, ще одна зустріч за підсумками 90 хвилин завершилася внічию.

Найперший поєдинок команд відбувся 1 червня 2008 року в Швеції. Гол Євгена Назаренка приніс гостям мінімальну перемогу.

Нова зустріч команд відбулася в фіналі товариського турніру на Кіпрі 9 лютого 2011 року. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. Збірна України виграла по пенальті 5:4. Юхан Ельмандер на початку матчу вивів збірну Швеції вперед, Марко Девич зрівняв рахунок з пенальті.

З третьої спроби шведи переграли збірну України. Гол Тобіаса Хюсена на другій доданій хвилині приніс скандинавам мінімальну перемогу в товариському матчі в Харкові 10 серпня 2011 року.

Україна:

До домашнього Євро-2012 збірна України не грала у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль

До перемоги над збірною Північної Македонії збірна України зазнали шість поразок у семи матчах фінальних стадій, що є рекордом. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012. Синьо-жовті розпочали з перемоги над шведами 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює збірну.

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 3:2.

Збірна України забила в матчах проти Нідерландів та Північної Македонії(4) вдвічі більше ніж у 6 матчах Євро до цього.

На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка збірна України посіла останнє місце в групі С. Програвши з рахунком 0:2 Німеччині і Північній Ірландії, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Польщі.

У кваліфікації Євро-2020 українці фінішували на першому місці в групі В. Підопічні Шевченка набрали 20 очок у восьми матчах, на три бали випередивши чемпіонів Європи португальців.

Українці не потерпіли у відборі жодної поразки, здобувши шість перемог і двічі зігравши внічию. Вони увійшли в п'ятірку збірних, які жодного разу не програли в кваліфікації. Бельгія та Італія пройшли цикл без втрат, у Іспанії і Данії були нічиї.

Українці вперше потрапили у фінальну стадію Євро напряму. У 2012 році вони виступали на чемпіонаті Європи на правах господарів, а путівку на Євро-2016 здобули через стикові матчі зі Словенією.

Українці фінішували на третьому місці в групі С завдяки перемозі 2:1 над Північною Македонією. У першому турі вони в Амстердамі поступилися Нідерландам (2:3), а в заключному матчі групового етапу зазнали поразки від Австрії в Бухаресті (0:1).

Захисник збірної України Ілля Забарний увійшов до десятки наймолодших дебютантів в історії Євро.

Єдиний матч на Гемпден Парк (і в Шотландії) збірна України провела в жовтні 2007 року в рамках кваліфікації Євро-2008. Шотландці перемогли 3:1, а гол престижу у гостей забив Шевченко.

Швеція:

Збірна Швеції пробилась на шостий чемпіонат Європи поспіль і на сьомий в сумі. Шведи не виходили з групи з 2004 року, коли дійшла до 1/4 фіналу.

На Євро-2016 підопічні Еріка Гамрена фінішували в групі Е останніми з одним очком. Почавши турнір нічиєю 1:1 з Ірландією, шведи з однаковим рахунком 0:1 поступилися Італії та Бельгії.

Найвище досягнення збірної Швеції на великих турнірах - вихід у фінал домашнього ЧС-1958 в якому вона програла Бразилії з рахунком 2:5.

Кращого результату на Євро шведи домоглися в 1992 році, коли - знову в статусі господарів - дійшли до півфіналу і поступилися Німеччині з рахунком 2:3.

Команда Яна Андерсона вийшла на Євро-2020 року, набравши 21 очко в групі F (В6 Н3 П1) і посівши друге місце слідом за Іспанією.

Шведи почали Євро-2020 нульовою нічиєю з Іспанією в Севільї, після чого обіграли в Санкт-Петербурзі Словаччину (1:0) і Польщу (3:2).

Незважаючи на вдалий старт на Євро-2020 року, у шведів в 11 останніх матчах фінальної стадії чемпіонату Європи всього три перемоги (Н2 П6). Перша з них була здобута з рахунком 2:0 над Францією в третьому турі Євро-2012.

Статистика Швеції на Гемпден Парк: В1 П2. У першому матчі - товариській зустрічі 1953 року - шведи обіграли Шотландію 2:1, але потім зазнали двох поразок. Друга з них (0:2) сталося 9 вересня 1981 року в кваліфікації чемпіонату світу - це був єдиний турнірний матч Швеції на Гемпден Парк. У кваліфікації ЧС-1998 шведи з рахунком 0:1 поступилися в Глазго на Айброксі. Але останній матч в Шотландії вийшов для шведів вдалим - в листопаді 2004 року вони розгромили шотландців на Істер Роуд в Единбурзі 4:1.

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