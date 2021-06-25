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Зубков повернувся до загальної групи збірної України

Вчора 22:25 243 0
Хавбек готується до матчу проти Швеції
Зубков повернувся до загальної групи збірної України
#Зубков

Джерело - УАФ.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерному залі та басейні, сьогодні приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження. Решта команди провела насичене тактичне тренування з елементами гри.

Збірна України в Бухаресті продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією, який відбудеться 29 червня у Глазго.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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