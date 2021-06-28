Джерело - УАФ.
Сьогодні, 28 червня, збірна України залишила румунський Бухарест, де розміщувалася зі старту Євро-2020, і прибула в шотландський Глазго.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Там національна команда буде готуватися до битви 1/8 фіналу проти Швеції. Матч відбудеться 29 червня.
Сьогодні тренер Андрій Шевченко і хавбек Тарас Степаненко проведуть пресконференцію, а ввечері відбудеться тренування на стадіоні Гемпден Парк.
Раніше Макаренко заявив, що глобальних розносів від Шевченка не було.