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Яремчук повернувся в загальну групу збірної України

Сьогодні 22:06 100 0
Яремчук повернувся в загальну групу збірної України
Фото: УАФ

Джерело - isport.ua.

Збірна України провела останнє тренування в Бухаресті перед відправленням в Глазго на матч проти Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

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Як повідомили в ефірі Футбол NEWS, в цьому занятті взяв участь нападник Роман Яремчук, який пропустив тренування "синьо-жовтих" днем раніше через мікропошкодження.

Також наголошується, що хавбек Олександр Зубков вже почав працювати з м'ячем. Найближчими днями він також поповнить загальну групу національної команди.

Поєдинок Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Початок матчу - 22:00.

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