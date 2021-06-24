Шапаренко оцінив збірну Швеції

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко оцінив протистояння з Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Збірна Швеції? Це бойова команда, яка проявляє характер, бореться на кожній ділянці. У неї індивідуально дуже сильні гравці. Тренерський штаб нам підкаже, як їм протистояти.

Треба брати на себе гру, ризикувати, не боятися. Якщо помилятися, то помилятися впевнено.

Важливо: Розклад плей-оф Євро-2020

Я дивився гру шведів з іспанцями. Нападник збірної Швеції Ісак добре чіплявся за м'яч, демонстрував класний дриблінг. Він високий, лідер атаки.

Відсутність Златана Ібрагімовича? Златан — легенда футболу. Хотілося б зіграти проти такого футболіста, побачити наживо, як він працює на полі. З іншого боку, добре, що він не допоможе своїй збірній. Це буде нам на руку", - відзначив Шапаренко.