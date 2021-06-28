Циганик: Шевченко здивує збірну Швеції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 буде змушений змінювати стартовий склад.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я думаю, будуть серйозні зміни в складі. Навіть такі, які багатьох здивують. Не виключаю, що в старті будуть нові обличчя і зміни побудови гри. Завтра буде щось цікаве.

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Нас вже знають, ми зіграли одним складом, тому, думаю, Шевченко здивує Швецію", - сказав Циганик.