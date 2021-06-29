Шахтар включився у боротьбу за бразильського нападника

Шахтар готує черговий трансфер бразильця

Шахтар зацікавив форвард Матеус Бабі, який виступає за Атлетіко Паранаенсе.

Про це повідомляє Torcedores.

Дженоа вже встигла зробити першу пропозицію у розмірі 10 млн євро, але її відхилили. Атлетіко Паранаенсе переконаний, що зможе продати 23-річного нападника за 15 млн. Крім Шахтаря і Дженоа, гравцем також цікавиться лісабонський Спортінг.

У поточному сезоні Бабі провів 18 матчів, в яких відзначився 5 голами та одним асистом.

Раніше, Маріуполь орендував півзахисника донецького Шахтаря.