На Кубку Америки зафіксовано спалах коронавірусу

На турнірі виявлено 41 випадок зараженням Covid-19

На Кубку Америки-2021 серед гравців і співробітників національних збірних були виявлено спалах зараження коронавірусу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Бразильське міністерство охорони здоров'я повідомляло про те, що минулого тижня було проведено 2927 тестів.

Результати тестування показали 41 випадок зараженням коронавірусу в чотирьох збірних. Відзначається, що 31 випадок - це гравці і співробітники команд, а 10 - обслуговуючий персонал.

Господарями турніру спочатку були Колумбія і Аргентина, але їх позбавили цього права через важку ситуацію з COVID-19. Кубок Америки перенесли до Бразилії.

Нагадаємо, Бразилія та Колумбія стартували з перемог на Кубку Америки.