 Циганков: В академії Шахтаря не сподобався колектив - в 12-13 років там усі ходили вже зірками | Футбол | Champion.com.ua
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Циганков: В академії Шахтаря не сподобався колектив - в 12-13 років там усі ходили вже зірками

Сьогодні 12:42 986 0
Віктор Циганков прокоментував відвідування академії Шахтаря
Циганков: В академії Шахтаря не сподобався колектив - в 12-13 років там усі ходили вже зірками
#Циганков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков пояснив, чому відмовився тренуватися в академії Шахтаря.

Про це розповів сам футболіст.

"Я приїхав в Донецьк і провів на базі Шахтаря 2-3 дні. Я зрозумів, що мені не сподобалося. Мені не сподобався колектив, тому що там все вже ходили зірками, хоча їм було по 12-13 років.

І саме місто мені теж не сподобався. Чи не лежала у мене душа до цього клубу. А приїхав до Києва - зовсім не так. І до мене ставлення було іншим, і сама атмосфера, і то, як тренування з іграми проводилися.

До того ж Київ набагато ближче до дому - до Вінниці ", - розповів Циганков.

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