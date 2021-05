Ювентус впевнений, що підпише Доннарумму як вільного агента

Воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма може змінити італійський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ювентус впевнений, що підпише 22-річного голкіпера на правах вільного агента,

Барселона теж претендує на футболіста, але Юве веде переговори з агентом Міно Райола з минулої зими і погодив умови контракту до 2026 року з зарплатою 10 млн євро в рік.

Відзначається, що агент воротаря туринців Войчеха Шченсного працює над трансфером його в АПЛ.

