 Ювентус впевнений, що підпише Доннарумму як вільного агента | Футбол | Champion.com.ua
Хейні переміг Лінареса рішенням судів та захистив титул WBC
Сьогодні 07:19 2917
Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:41 631
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:34 3339
Хейні - Лінарес: Як це було
Сьогодні 07:08 4809
Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 2727 1
Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів
Вчора 23:57 949
Манчестер Сіті - Челсі 0:1. Як це було
Вчора 23:56 7554
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Вчора 21:57 9473
Збірна України переграла Словаччину у Золотій Євролізі
Вчора 21:39 1214
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів
Вчора 21:07 611
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 551
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 29813 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
Вчора 15:48 614 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
Вчора 14:20 2421
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 4727
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ювентус впевнений, що підпише Доннарумму як вільного агента

Сьогодні 17:12 142 0
Барса теж претендує на футболіста, але Юве веде переговори з агентом з минулої зими
Ювентус впевнений, що підпише Доннарумму як вільного агента
#Доннарума, #Мілан, #Ювентус, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма може змінити італійський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ювентус впевнений, що підпише 22-річного голкіпера на правах вільного агента,

Барселона теж претендує на футболіста, але Юве веде переговори з агентом Міно Райола з минулої зими і погодив умови контракту до 2026 року з зарплатою 10 млн євро в рік.

  Актуально: Роналду планує повернутися у Манчестер Юнайтед

Відзначається, що агент воротаря туринців Войчеха Шченсного працює над трансфером його в АПЛ.

Нагадаємо, Аллегрі хоче зберегти Дибалу.

Коментарі ()