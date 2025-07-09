Йокич відклав підписання нового контракту з Денвером – джерело

Триразовий MVP НБА Нікола Йокич не укладатиме новий контракт із Денвер Наггетс цього міжсезоння.

Про це пише Basket News.

Сербський бігмен вирішив відкласти підписання нової угоди до літа 2026 року, коли зможе претендувати на значно вигіднішу угоду. На цей момент у нього залишається щонайменше два роки дії поточного супермаксимального контракту, а також – опція гравця на сезон 2027/28.

У вівторок Йокич отримав можливість підписати трирічне продовження контракту на суму близько $206 мільйонів. Якщо ж він дочекається літа 2026 року, загальна сума нової угоди може зрости приблизно на $80 мільйонів.

У сезоні 2024/25 Йокич в середньому набирав 29,6 очка, 12,7 підбирання та 10,2 передачі у регулярному чемпіонаті. А також – 26,2 очка, 12,7 підбирання та 8 передач у плейоф НБА.

Раніше президент Денвер Наггетс Джош Кронке заявив, що клуб хоче зберегти Ніколу Йокича на довший термін.