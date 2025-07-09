За прикладом Трента: Реал хоче підписати ще одного захисника Ліверпуля вільним агентом

Реал Мадрид може підписати захисника Ліверпуля Ібраїма Конате.

Про це пише Sky Sports.

Керівництво Ліверпуля намагається втримати захисника Ібраїма Конате, працюючи над продовженням його контракту, який закінчується в червні 2026 року. Проте сам француз має намір приєднатися до Реала наступного літа як вільний агент.

У минулому сезоні Конате зіграв 42 матчі за Ліверпуль у всіх змаганнях, забивши 2 голи та зробивши 2 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда наприкінці травня. Захисник перейшов у мадридський клуб раніше, аби мати можливість зіграти на клубному ЧС.

Раніше повідомлялося, що Ібраїма Конате може стати гравцем ПСЖ.