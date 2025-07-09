Без шансів на плейоф: Україна програла Ісландії на чемпіонаті Європи U-18

Збірна України зазнала прикрої поразки від команди Ісландії на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В і втратила шанси на вихід у чвертьфінал.

Про це пише ФБУ.

Команда Інни Кочубей поступилася з рахунком 71:96. Вигравши першу половину, наші дівчата пропустили потужний ривок суперниць у третій десятихвилинці, яку програли 20:37.

Ісландія продовжила розвивати перевагу в заключній чверті та довела матч до перемоги, яка дозволила нашим суперницям посісти друге місце в групі С за підсумками групового раунду. Україна стала третьою в групі та не змогла вийти у плейоф.

Найкращою в складі збірної України в цьому матчі стала лідерка команди Поліна Тупало, яка набрала 34 очка.

Збірна України продовжить виступи на турнірі в пʼятницю, 11 липня, в сітці за 9-16 місця Дивізіону В. Суперник українок визначиться пізніше.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Група С

Україна – Ісландія 71:96 (13:19, 24:14, 20:37, 14:26)

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