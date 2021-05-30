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Роналду планує повернутися у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:15 326 0
Кріштіану Роналду може покинути Ювентус
Роналду планує повернутися у Манчестер Юнайтед
#Роналду, #Ювентус, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може покинути склад "старої синьйори" майбутнім літом.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, 36-річний португалець ще до кінця сезону сказав своїм близьким, що якщо "стара синьйора" не зможе пробитися в Лігу чемпіонів, то він покине команду.

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Ювентус зміг фінішувати на четвертому місці, що дало команді путівку в Лігу чемпіонів. Однак керівництво клубу відправило у відставку Андреа Пірло і представило Массіміліано Аллегрі в якості нового наставника "старої синьйори", який як зазначається, не розраховує на португальського форварда.

Сам футболіст теж не проти змінити клуб і його пріоритетним варіантом є повернення в Манчестер Юнайтед. Крім "червоних дияволів" розглядається варіант з Реалом.

Єдиною перешкодою для клубів є висока зарплата Роналду, яка становить близько 30 мільйонів євро за сезон.

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