Захисник Динамо завершує перехід у Лехію – джерело

Польська Лехія близька до підписання центрального захисника Динамо Максима Дячука.

Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

Перехід відбудеться на правах оренди, яка буде розрахована до завершення сезону-2025/26. 21-річний гравець вже прибув у Гданськ.

У поточному сезоні Дячук відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що ще один гравець столичного клубу Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в Лехії.

Напередодні повідомлялося, що київське Динамо зазнало мільйонних збитків за підсумками 2024 року.