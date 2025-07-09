Захисник Динамо завершує перехід у Лехію – джерело
Максим Дячук
ФК Динамо Київ
Польська Лехія близька до підписання центрального захисника Динамо Максима Дячука.
Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.
Перехід відбудеться на правах оренди, яка буде розрахована до завершення сезону-2025/26. 21-річний гравець вже прибув у Гданськ.
У поточному сезоні Дячук відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.
Раніше повідомлялося, що ще один гравець столичного клубу Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в Лехії.
Напередодні повідомлялося, що київське Динамо зазнало мільйонних збитків за підсумками 2024 року.