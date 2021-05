Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне не зміг дограти матч проти Челсі через ушкодження.

Про це розповів сам футболіст

Фінал Ліги чемпіонів для бельгійця вимушено завершився на 59-й хвилині. Після зіткнення з Антоніо Рюдігером де Брейне не зміг продовжити гру.

Сьогодні Кевін пройшов медобстеження, яке виявило наслідки травми.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back