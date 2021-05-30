Де Брейне прокоментував свою травму

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне не зміг дограти матч проти Челсі через ушкодження.

Про це розповів сам футболіст

Фінал Ліги чемпіонів для бельгійця вимушено завершився на 59-й хвилині. Після зіткнення з Антоніо Рюдігером де Брейне не зміг продовжити гру.

Сьогодні Кевін пройшов медобстеження, яке виявило наслідки травми.

"Привіт, друзі! Тільки що повернулися з лікарні. Мій діагноз – перелом кісток носа і лівої очниці. Зараз я почуваюся добре. Все ще розчарований вчорашнім днем, але ми точно повернемося!" – написав де Брейне.