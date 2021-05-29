Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху будинку

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду знаходиться під загрозою судового позову через скляну альтанку на даху його португальського пентхауса вартістю 6,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це заявив архітектор лісабонського багатоквартирного будинку Хосе Матеус.

"Захоплення і повагу, яке я відчував до Кріштіану Роналду, прекрасного і надихає спортсмену і зразком всього того, що я багато разів підкреслював своїм дітям і учням, було зруйновано.

Я не збираюся спостерігати за відсутністю поваги і ганебним соромом нашої роботи, нашої архітектури без згоди архітекторів, сусідів і без схвалення проєкту муніципальною палатою Лісабона.

Я був шокований і здивований, коли побачив, що було побудовано на даху будівлі. Будинок тепер порушує обмеження максимальної висоти. Я буду боротися з цим до кінця. Є права авторів, є правова база, і все це потрібно поважати. Я не думаю, що це буде необхідно, але якщо цю споруду не знесуть, я, очевидно, звернуся до суду з цього приводу", - зазначив Матеус.