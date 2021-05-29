 Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху будинку | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:45 5223
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:47 1425
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:59 3431
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 21:57 9052
Збірна України переграла Словаччину у Золотій Євролізі
Сьогодні 21:39 280
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на фінальний матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:07 366
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти
Сьогодні 19:39 1839
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:35 1376
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Сьогодні 17:29 19838 7
Шевчук вирішив залишити ТК Футбол
Сьогодні 17:23 1347
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:24 354
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:29 19789 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:48 402 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
Сьогодні 14:20 2256
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:17 4061
Прямі трансляції
Навколо спорту

Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху будинку

Сьогодні 22:25 153 0
Архітектор зажадав прибрати прибудову
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху будинку
#Ювентус, #Роналду

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду знаходиться під загрозою судового позову через скляну альтанку на даху його португальського пентхауса вартістю 6,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це заявив архітектор лісабонського багатоквартирного будинку Хосе Матеус.

"Захоплення і повагу, яке я відчував до Кріштіану Роналду, прекрасного і надихає спортсмену і зразком всього того, що я багато разів підкреслював своїм дітям і учням, було зруйновано.

Я не збираюся спостерігати за відсутністю поваги і ганебним соромом нашої роботи, нашої архітектури без згоди архітекторів, сусідів і без схвалення проєкту муніципальною палатою Лісабона.

Я був шокований і здивований, коли побачив, що було побудовано на даху будівлі. Будинок тепер порушує обмеження максимальної висоти. Я буду боротися з цим до кінця. Є права авторів, є правова база, і все це потрібно поважати. Я не думаю, що це буде необхідно, але якщо цю споруду не знесуть, я, очевидно, звернуся до суду з цього приводу", - зазначив Матеус.

Раніше, Дибала визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі.

Коментарі ()