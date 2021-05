Дибала визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі

Нападник Ювентуса Пауло Дибала не бажає залишати туринський клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

27-річний форвард готовий відновити переговори по новому контракту в зв'язку з поверненням в клуб Массіміліано Аллегрі. Новий тренер дуже тепло ставиться до Дибали, він хоче, щоб Пауло і далі грав у складі бьянконері.

Відзначається, що аргентинець мріє стати новим капітаном команди.

