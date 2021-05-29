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Дибала визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі

Сьогодні 16:41 189 0
У аргентинця дуже великі амбіції в туринському клубі
Дибала визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі
#Дибала, #Ювентус, #Аллегрі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала не бажає залишати туринський клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

27-річний форвард готовий відновити переговори по новому контракту в зв'язку з поверненням в клуб Массіміліано Аллегрі. Новий тренер дуже тепло ставиться до Дибали, він хоче, щоб Пауло і далі грав у складі бьянконері.

Відзначається, що аргентинець мріє стати новим капітаном команди.

Нагадаємо, поточна угода між Дибалою і Ювентусом закінчується 30 червня 2022 року. У минулому сезоні форвард провів за Ювентус 26 матчів у всіх турнірах, забивши п'ять голів і зробивши три результативні передачі.

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