Реал почав переговори з Конте

Тренер недавно покинув Інтер

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал розпочав переговори з колишнім наставником Інтера Антоніо Конте.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб бачить в ньому заміну Зінедіна Зідана, який покинув клуб позавчора. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Antonio #Conte and #RealMadrid talks in progress. The italian coach and Florentino #Perez are in talks since 36 hours ago for 2-years contract. Blancos are the first choice of the former Inter and Juventus coach, who has been contacted by other 2 clubs yesterday. #transfers https://t.co/Y4nUbQjkSp — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021

За день до цього Антоніо Конте покинув посаду головного тренера Інтера. З італійським фахівцем зв'язувалися ще два клуби, але для нього пріоритетом є саме Реал.

Реал готовий запропонувати Конте контракт на два роки. Фінансові подробиці не відомі.