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Реал почав переговори з Конте

Сьогодні 22:10 121 0
Тренер недавно покинув Інтер
Реал почав переговори з Конте
#Реал, #Конте

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал розпочав переговори з колишнім наставником Інтера Антоніо Конте. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб бачить в ньому заміну Зінедіна Зідана, який покинув клуб позавчора. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За день до цього Антоніо Конте покинув посаду головного тренера Інтера. З італійським фахівцем зв'язувалися ще два клуби, але для нього пріоритетом є саме Реал.

Реал готовий запропонувати Конте контракт на два роки. Фінансові подробиці не відомі.

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