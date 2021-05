Реал почав переговори з Конте

Мадридський Реал розпочав переговори з колишнім наставником Інтера Антоніо Конте.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб бачить в ньому заміну Зінедіна Зідана, який покинув клуб позавчора. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Antonio #Conte and #RealMadrid talks in progress. The italian coach and Florentino #Perez are in talks since 36 hours ago for 2-years contract. Blancos are the first choice of the former Inter and Juventus coach, who has been contacted by other 2 clubs yesterday. #transfers https://t.co/Y4nUbQjkSp