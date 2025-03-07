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Стрибки з трампліна. Ніка Превц оформила золотий дубль на ЧС-2025

Олег Дідух — 7 березня 2025, 20:23
Стрибки з трампліна. Ніка Превц оформила золотий дубль на ЧС-2025
Ніка Превц
Getty Images

Словенська стрибунка на лижах з трампліна Ніка Превц завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі в особистому турнірі серед жінок на великому трампліні (HS 138). Таким чином, вона виграла обидва особистих старти у жінок на чемпіонаті світу-2025 – на нормальному трампліні також перемогла вона.

Сьогодні 19-річна Превц на 14,2 бала випередила німкеню Селіну Фрайтаг, яка завоювала срібло і на нормальному трампліні. Топ-3 замкнула господарка змагань, норвежка Айрін Марія Квандал.

Зазначимо, що другий раунд особистого турніру був скасований через важкі погодні умови. Українські стрибунки Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук вчора, 6 березня, не зуміли пройти кваліфікацію.

Підсумкові результати:

Стрибки із трампліна чемпіонат світу з лижних видів спорту

Стрибки із трампліна

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