Інтер достроково розірвав контракт з Конте

Чемпіон Італії залишився без головного тренера

Інтер достроково розірвав контракт з головним тренером Антоніо Конте за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше стало відомо, що клуб заплатить тренеру близько 7 млн ​​євро за негайне розірвання трудового договору. До кінця контракту, який повинен був діяти ще сезон, італійський клуб повинен був виплатити головному тренеру 13 млн євро.

Повідомлялося, що причиною відходу тренера є розбіжності з керівництвом. Клуб має фінансові проблеми, через що не може гарантувати тренеру підсилення складу влітку, та ще й має намір скоротити зарплатну відомість і продати гравців на суму приблизно у 80 мільйонів євро.

Конте очолює Інтер з літа 2019 року. У нинішньому сезоні він привів клуб до першого за 11 років чемпіонства.