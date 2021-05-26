Інтер достроково розірвав контракт з Конте

Джерело - sport.ua.
Інтер достроково розірвав контракт з головним тренером Антоніо Конте за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Раніше стало відомо, що клуб заплатить тренеру близько 7 млн євро за негайне розірвання трудового договору. До кінця контракту, який повинен був діяти ще сезон, італійський клуб повинен був виплатити головному тренеру 13 млн євро.
Повідомлялося, що причиною відходу тренера є розбіжності з керівництвом. Клуб має фінансові проблеми, через що не може гарантувати тренеру підсилення складу влітку, та ще й має намір скоротити зарплатну відомість і продати гравців на суму приблизно у 80 мільйонів євро.
Конте очолює Інтер з літа 2019 року. У нинішньому сезоні він привів клуб до першого за 11 років чемпіонства.