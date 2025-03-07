Кременчук неочікувано здолав Сокіл у першому матчі плейоф чемпіонату України

Чинний чемпіон України Сокіл програв Кременчуку в першому матчі плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Віцечемпіони вийшли вперед за майже 3 хвилини до завершення першого періоду. Денис Матусевич допоміг команді реалізувати більшість. Вже за декілька секунд перевагу подвоїв Дмитро Попережай.

Другий період обійшовся без голів, тож Соколу лишалося 20 хвилин, щоб відігратися. Вони розпочали це в дебюті третього періоду, проте продовжити повернення не вдалося. Кременчук зусиллями Віталія Ляльки забив ще раз та поставив крапку в грі.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 7 березня

Сокіл – Кременчук 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Рахунок в серії – 0:1

Шайби: 0:1 – 17:27 Матусевич, 0:2 – 17:39 Попережай, 1:2 – 40:14 Бородай, 1:3 – 54:00 Лялька

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport. У другому півфіналі Київ Кепіталз зустрічається зі Штормом з Одеси.

Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.