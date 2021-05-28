 Финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити - Челси: финал - матч-центр, онлайн трансляция, канал Футбол1 | Футбол | Champion.com.ua
Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020
Вчора 16:11 3803
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 00:02 6072
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:08 10051
Ребров може очолити клуб АПЛ
Вчора 22:24 550
Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ
Вчора 20:52 779
Фонсека прокоментував призначення Де Дзербі тренером Шахтаря
Вчора 19:41 1225
Калініна вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки Ролан Гаррос
Вчора 18:08 464
Марченко програв у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 16:39 381
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти
Вчора 16:30 565
Збірна України втратила Коноплянку
Вчора 15:05 1592 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
Три роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
26.05.2021 11:41 1462
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів
3 роки тому на Олімпійському зіграли фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2021 09:44 2605
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
25.05.2021 20:43 1847 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:56 401
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:45 1479
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
25.05.2021 15:54 1438
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2021 15:27 2696
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 16 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2021 13:33 3801
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Андрій Твердохліб
25.05.2021 12:38 4602 2
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників
Найбільша трагедія в історії футболу: під час матчу в Лімі загинуло понад 300 уболівальників Valeriy Ruchka
24.05.2021 17:49 3131
Прямі трансляції
Навколо спорту

Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

Сьогодні 00:02 6072 0
Матч відбудеться 29 травня
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
#Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

 

Стала відома заявка Манчестер Сіті на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Захисники: Кайл Вокер, Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Жоау Кансельє, Ерік Гарсія, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Родрі, Ілкай Гюндоган, Фернандінью, Ріяд Марез, Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Філіп Фоден, Ферран Торрес.

Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус.

Стала відома заявка Челсі на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едуар Менді, Кепа Аррісабалага, Віллі Кабальєро.

Захисники: Антоніо Рюдігер, Маркос Алонсо, Андреас Крістенсен, Тьяго Сілва, Курт Зума, Бен Чілуелл, Рис Джеймс, Сезар Аспілікуета, Емерсон.

Півзахисники: Жоржинью, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Гадсон-Одої, Біллі Гілмор, Кай Гаверц, Тіно Анджорін.

Нападники: Теммі Абрагам, Крістіан Пулишич, Тімо Вернер, Олів'є Жsру, Хакім Зієш.

Манчестер Сіті відправився до Португалії:

Гравці Челсі прибули до Португалії:

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні".

Останнє тренування Манчестер Сіті в Англії перед фіналом Ліги чемпіонів:

Челсі готується зіграти з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. Як повідомляє Sky Sports, воротар Едуар Менді і хавбек Нгола Канте, чия участь в цій грі знаходиться під питанням через проблеми зі здоров'ям, приступили до тренувань з командою.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру йти в інший клуб цього літа. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, іспанський фахівець не має наміру залишати Ман Сіті. Він залишиться в клубі, навіть якщо в суботу команда виграє Лігу чемпіонів. Гвардіола разом з керівництвом Ман Сіті вже займається плануванням трансферної кампанії до наступного сезону.

Півзахисник Манчестер Сіті Філіп Фоден поділився очікуваннями від фінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі: "З приходом Тухеля Челсі став дуже сильною командою. Вони майже не програють, недавно перемогли нас. Так що ми добре знайомі з суперником, і фінал обіцяє бути дуже непростою. Все вирішиться в одному матчі, статися може що завгодно. Члени моєї сім'ї весь час говорять, що їм досі не віриться в те, що я зіграю в фіналі Ліги чемпіонів. [Про своє 21-річчя за день до фіналу] Упевнений, для мене це буде найкращий подарунок, якщо ми переможемо. Сподіваюся, якщо ми виграємо, я зможу відсвяткувати зі своєю сім'єю. Це було б здорово. Вони продовжують твердити мені, як сильно їм не вистачає походів на стадіон і що їм нема чого робити. Сподіваюся, вони зможуть прийти на стадіон і подивитися фінал. Цей момент був би для мене особливим. До фіналу буду підходити так само як до інших матчів: з посмішкою, кажучи собі, мовляв, подивимося, що вийде. У плані підготовки нічого не зміниться - все буде так само".

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні. Проти команд Гвардіоли завжди надзвичайно важко. Я грав проти його Баварії, зараз зустрічався з його Ман Сіті. Я роками спостерігав за тим, як прогресує його Барселона, як вона вчиться його футболу, як можна атакувати і як можна оборонятися. Він створював машини для перемог, і саме це він зараз зробив в Англії. Можна сміливо сказати, що Ман Сіті і Баварія в цьому сезоні і в минулому були орієнтиром для європейських клубів. Ми намагаємося скоротити розрив, а футбол хороший тим, що це можна зробити навіть за 90 хвилин. Це реально, і ми постараємося досягти цього в фіналі".

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью висловився про вихід клубу до фіналу Ліги чемпіонів: "На нас було своєрідне тавро команди, ніколи не грала в фіналі, занадто недосвідченої команди, якщо говорити про історичну перспективу. Але в цьому сезоні нам вдалося дістатися до найвищої планки. Звичайно, це особливе почуття, а для мене тим більше адже я довго в Європі, багато разів грав в ЛЧ, але далі півфіналу не проходив. Так що я по-справжньому задоволений. Це велика честь. У подібному матчі для перемоги треба буде викластися як мінімум на 200 відсотків".

Факти: Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів; Челсі ставав володарем трофея в 2012 році, коли у фіналі обіграв Баварію в серії пенальті; Втретє в історії турніру англійські команди зіграють у фіналі: у 2008 році Манчестер Юнайтед переміг Челсі, в 2019 Ліверпуль виявився сильнішим Тоттенгема; Переможець Ліги чемпіонів отримає право зіграти на клубному чемпіонаті світу ФІФА.

В Україні телетрансляцію зустрічі буде вести телеканал Футбол 1.

Власник Манчестер Сіті шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян допоможе вболівальникам клубу дістатися до Португалії на фінал Ліги чемпіонів проти Челсі. Функціонер профінансує переліт і витрати декількох тисяч фанатів, які планують відвідати поєдинок, повідомляє прес-служба містян.

75-річний головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відвідає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола почав відсипати компліментів своєму майбутньому супернику фінального поєдинку Ліги чемпіонів-2020/21: "Челсі створює проблеми для всіх команд. Їх важко зупинити через якість їх футболістів, через їх тренера, через їх плану на гру. Це команда, яка грає широко по флангах і любить атакувати. До того ж футболісти Челсі прекрасно обороняються".

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів: "Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Мета Челсі - перемога у Лізі чемпіонів:

Наставник Челсі Томас Тухель повідомив про травмованих гравців Канте й Менді перед фіналом Ліги чемпіонів.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме іспанська суддя Матеу Лаос. Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

8 травня була репетиція фіналу турніру в АПЛ. У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті вдома поступився Челсі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.

Коментарі ()