Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Стала відома заявка Манчестер Сіті на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Захисники: Кайл Вокер, Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Жоау Кансельє, Ерік Гарсія, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Родрі, Ілкай Гюндоган, Фернандінью, Ріяд Марез, Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Філіп Фоден, Ферран Торрес.

Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус.

Стала відома заявка Челсі на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едуар Менді, Кепа Аррісабалага, Віллі Кабальєро.

Захисники: Антоніо Рюдігер, Маркос Алонсо, Андреас Крістенсен, Тьяго Сілва, Курт Зума, Бен Чілуелл, Рис Джеймс, Сезар Аспілікуета, Емерсон.

Півзахисники: Жоржинью, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Гадсон-Одої, Біллі Гілмор, Кай Гаверц, Тіно Анджорін.

Нападники: Теммі Абрагам, Крістіан Пулишич, Тімо Вернер, Олів'є Жsру, Хакім Зієш.

Манчестер Сіті відправився до Португалії:

Гравці Челсі прибули до Португалії:

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні".

Останнє тренування Манчестер Сіті в Англії перед фіналом Ліги чемпіонів:

📸 𝙏𝙍𝘼𝙄𝙉𝙄𝙉𝙂 𝙋𝙄𝘾𝙎



💪 Last session in Manchester before the final!



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/r22y4tg3f5