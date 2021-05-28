Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр

Матч відбудеться 29 травня

Джерело - Чемпіон.

29 травня у Португалії та стадіоні Ештадіу де Драгау відбудеться фінал Ліги Чемпіонів 2020/21. У вирішальній битві зустрінуться дві англійські команди Манчестер Сіті - Челсі. Початок матчу о 22:00.

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Стала відома заявка Манчестер Сіті на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Захисники: Кайл Вокер, Рубен Діаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Бенжамен Менді, Жоау Кансельє, Ерік Гарсія, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Рахім Стерлінг, Родрі, Ілкай Гюндоган, Фернандінью, Ріяд Марез, Кевін де Брейне, Бернарду Сілва, Філіп Фоден, Ферран Торрес.

Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус.

Стала відома заявка Челсі на фінал Ліги чемпіонів:

Воротарі: Едуар Менді, Кепа Аррісабалага, Віллі Кабальєро.

Захисники: Антоніо Рюдігер, Маркос Алонсо, Андреас Крістенсен, Тьяго Сілва, Курт Зума, Бен Чілуелл, Рис Джеймс, Сезар Аспілікуета, Емерсон.

Півзахисники: Жоржинью, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Гадсон-Одої, Біллі Гілмор, Кай Гаверц, Тіно Анджорін.

Нападники: Теммі Абрагам, Крістіан Пулишич, Тімо Вернер, Олів'є Жsру, Хакім Зієш.

Манчестер Сіті відправився до Португалії:

Гравці Челсі прибули до Португалії:

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні".

Останнє тренування Манчестер Сіті в Англії перед фіналом Ліги чемпіонів:

Челсі готується зіграти з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. Як повідомляє Sky Sports, воротар Едуар Менді і хавбек Нгола Канте, чия участь в цій грі знаходиться під питанням через проблеми зі здоров'ям, приступили до тренувань з командою.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру йти в інший клуб цього літа. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, іспанський фахівець не має наміру залишати Ман Сіті. Він залишиться в клубі, навіть якщо в суботу команда виграє Лігу чемпіонів. Гвардіола разом з керівництвом Ман Сіті вже займається плануванням трансферної кампанії до наступного сезону.

Півзахисник Манчестер Сіті Філіп Фоден поділився очікуваннями від фінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі: "З приходом Тухеля Челсі став дуже сильною командою. Вони майже не програють, недавно перемогли нас. Так що ми добре знайомі з суперником, і фінал обіцяє бути дуже непростою. Все вирішиться в одному матчі, статися може що завгодно. Члени моєї сім'ї весь час говорять, що їм досі не віриться в те, що я зіграю в фіналі Ліги чемпіонів. [Про своє 21-річчя за день до фіналу] Упевнений, для мене це буде найкращий подарунок, якщо ми переможемо. Сподіваюся, якщо ми виграємо, я зможу відсвяткувати зі своєю сім'єю. Це було б здорово. Вони продовжують твердити мені, як сильно їм не вистачає походів на стадіон і що їм нема чого робити. Сподіваюся, вони зможуть прийти на стадіон і подивитися фінал. Цей момент був би для мене особливим. До фіналу буду підходити так само як до інших матчів: з посмішкою, кажучи собі, мовляв, подивимося, що вийде. У плані підготовки нічого не зміниться - все буде так само". Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: "Ми [двічі] їх обіграли [з того часу, як я в Челсі], хоча в фіналі Сіті буде вже не зовсім тією командою. Чи дає це нам перевагу? Ні, в жодному разі. Це абсолютно нова гра. У Гвардіоли не може бути впевненості в тому, що він уже протистояв нашій команді - команді, яка буде грати в фіналі. Те ж саме можна сказати і про нас. Але ми знаємо, що фінал розпочнеться з чистого аркуша, повинні ще раз зіграти на ТОП-рівні. Проти команд Гвардіоли завжди надзвичайно важко. Я грав проти його Баварії, зараз зустрічався з його Ман Сіті. Я роками спостерігав за тим, як прогресує його Барселона, як вона вчиться його футболу, як можна атакувати і як можна оборонятися. Він створював машини для перемог, і саме це він зараз зробив в Англії. Можна сміливо сказати, що Ман Сіті і Баварія в цьому сезоні і в минулому були орієнтиром для європейських клубів. Ми намагаємося скоротити розрив, а футбол хороший тим, що це можна зробити навіть за 90 хвилин. Це реально, і ми постараємося досягти цього в фіналі". Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью висловився про вихід клубу до фіналу Ліги чемпіонів: "На нас було своєрідне тавро команди, ніколи не грала в фіналі, занадто недосвідченої команди, якщо говорити про історичну перспективу. Але в цьому сезоні нам вдалося дістатися до найвищої планки. Звичайно, це особливе почуття, а для мене тим більше адже я довго в Європі, багато разів грав в ЛЧ, але далі півфіналу не проходив. Так що я по-справжньому задоволений. Це велика честь. У подібному матчі для перемоги треба буде викластися як мінімум на 200 відсотків".

Факти: Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів; Челсі ставав володарем трофея в 2012 році, коли у фіналі обіграв Баварію в серії пенальті; Втретє в історії турніру англійські команди зіграють у фіналі: у 2008 році Манчестер Юнайтед переміг Челсі, в 2019 Ліверпуль виявився сильнішим Тоттенгема; Переможець Ліги чемпіонів отримає право зіграти на клубному чемпіонаті світу ФІФА.

В Україні телетрансляцію зустрічі буде вести телеканал Футбол 1.

Власник Манчестер Сіті шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян допоможе вболівальникам клубу дістатися до Португалії на фінал Ліги чемпіонів проти Челсі. Функціонер профінансує переліт і витрати декількох тисяч фанатів, які планують відвідати поєдинок, повідомляє прес-служба містян.

75-річний головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відвідає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола почав відсипати компліментів своєму майбутньому супернику фінального поєдинку Ліги чемпіонів-2020/21: "Челсі створює проблеми для всіх команд. Їх важко зупинити через якість їх футболістів, через їх тренера, через їх плану на гру. Це команда, яка грає широко по флангах і любить атакувати. До того ж футболісти Челсі прекрасно обороняються". Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів: "Фінал Ліги чемпіонів для Ман Сіті - це мрія, що стала реальністю. Ми не потрапляли туди раніше. Це наш перший раз. Ми віддамо всі сили, хочемо перемогти. У фінал Ліги чемпіонів мало просто потрапити. Треба його виграти. Все в руках хлопців".

Мета Челсі - перемога у Лізі чемпіонів:

Наставник Челсі Томас Тухель повідомив про травмованих гравців Канте й Менді перед фіналом Ліги чемпіонів.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме іспанська суддя Матеу Лаос. Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

8 травня була репетиція фіналу турніру в АПЛ. У 35 турі АПЛ Манчестер Сіті вдома поступився Челсі. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь лондонського клубу.