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Фінал Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів

Сьогодні 19:40 553 0
Стало відомо, хто буде судити вирішальний поєдинок турніру
Фінал Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів
#ЛЧ, #Челсі, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

УЄФА призначила арбітра на фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зіграють Манчестер Сіті і Челсі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цей поєдинок обслуговуватиме іспанська суддя Матеу Лаос.

Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

Матч Челсі - Манчестер Сіті відбудеться в суботу, 29 травня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула.

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