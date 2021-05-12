Фінал Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів

Стало відомо, хто буде судити вирішальний поєдинок турніру

УЄФА призначила арбітра на фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зіграють Манчестер Сіті і Челсі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цей поєдинок обслуговуватиме іспанська суддя Матеу Лаос.

Його помічниками на лінії будуть Пау Себріан і Роберто дель Паломар, четвертий рефері - Карлос дель Серро. Відповідати за систему VAR буде Алехандро Ернандес, а його помічниками стануть Хуан Мартінес, Іньїго Прієто і Павло Хіль з Польщі.

Матч Челсі - Манчестер Сіті відбудеться в суботу, 29 травня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула.