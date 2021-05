Алаба перейде в Реал незалежно від того, чи залишиться Зідан

Рішення головного тренера Реала Зінедіна Зідана про своє майбутнє не вплине на трансфер захисника Баварії Давіда Алаби до мадридського клубу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Австрієць перейде в стан "вершкових" незалежно від того, чи залишиться французький фахівець на чолі команди чи ні.

Попередній контракт з 28-річним гравцем був узгоджений ще в квітні.

David Alaba will be joining Real Madrid as a free agent whatever happens with Zinedine Zidane. He’ll be the first new signing of Real also if Zidane decides to leave the club, the pre-contract is completed and agreed since April. ⚪️ #Real