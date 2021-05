Тоттенгем цікавиться захисником Фулгема

24-річний захисник національної збірної Данії Йоахім Андерсен потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нинішній сезон Андерсен проводить на правах оренди в Фулгемі, хоча права на нього належать Ліону. Коттеджери достроково вилетіли з АПЛ, але Андерсен своєю грою привернув увагу скаутів декількох європейських клубів, в тому числі Тоттенгему. Сам гравець хотів би залишитися в АПЛ.

Joachim Andersen priority is to stay in Premier League after spending his season on loan to Fulham. 🇩🇰



Tottenham are interested, Andersen is in the list - OL have been approached by several European clubs to sign him on a permanent deal in the summer. ⚪️ #THFC #OL