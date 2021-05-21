Тоттенгем цікавиться захисником Фулгема

Джерело - Чемпіон.
24-річний захисник національної збірної Данії Йоахім Андерсен потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Нинішній сезон Андерсен проводить на правах оренди в Фулгемі, хоча права на нього належать Ліону. Коттеджери достроково вилетіли з АПЛ, але Андерсен своєю грою привернув увагу скаутів декількох європейських клубів, в тому числі Тоттенгему. Сам гравець хотів би залишитися в АПЛ.
Joachim Andersen priority is to stay in Premier League after spending his season on loan to Fulham. 🇩🇰— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021
Tottenham are interested, Andersen is in the list - OL have been approached by several European clubs to sign him on a permanent deal in the summer. ⚪️ #THFC #OL
У цьому сезоні Андерсен провів за Фулгем 31 матч в АПЛ, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.
Раніше, на контакт з Аллегрі виходив Тоттенхем.