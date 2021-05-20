Аллегрі визначився з наступним клубом

Джерело - football24.ua.
Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі вже визначився, де хоче відновити свою тренерську кар'єру.
Про це повідомляє AS.
Аллегрі попросив своїх представників не вести жодних переговорів і чекати розвитку ситуації в Реалі.
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Зокрема, на контакт з Аллегрі виходив Тоттенхем. Колишній керманич Ювентуса цінує інтерес "шпор", однак дати згоду не зміг. Пріоритет 53-річного Макса чіткий – очолити Реал у разі відходу Зінедіна Зідана. Якщо ж француз залишиться на Сантьяго Бернабеу, то Аллегрі вислухає інші пропозиції.
Італієць перебуває без роботи з травня 2019 року. До цього він 5 разів поспіль робив Ювентус чемпіоном Італії, а також брав Скудетто 2010/11 з Міланом.
Нагадаємо, Реал переграв Атлетік.