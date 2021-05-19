Алієв: Я не поважаю Луческу, але Суркіс все правильно зробив

Київське Динамо у сезоні 2020/21 роках заслужено стало чемпіоном.

Про це заявив колишній півзахисник клубу Олександр Алієв.

"Довго чекали, п'ять років чекали і Динамо все ж таки виграло чемпіонство. Думаю, що заслужено. Шахтар був слабким, але і Динамо сильним. Що стосується Луческу, напевно, Ігор Михайлович все правильно зробив, запросивши його. Моя думка залишається тою самою. Як людину я його не поважаю, як тренер він дійсно хороший.

Я пам'ятаю всі ці розмови під час мого перебування гравцем Динамо. Думаю, і Ігор Михайлович все це чув і зі мною згоден. Але він обрав тренера. Якою б людиною він не був, він зробив команду і став чемпіоном", - сказав Алієв.