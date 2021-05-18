Луческу хотів вдруге очолити Шахтар

Луческу готовий був безплатно працювати у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу був не проти вдруге попрацювати з Шахтарем, але ті відмовились від його послуг.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.