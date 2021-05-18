Луческу хотів вдруге очолити Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу був не проти вдруге попрацювати з Шахтарем, але ті відмовились від його послуг.
Про це розповів сам румунський спеціаліст.
"Після збірної Туреччини мені потрібна була пауза, були проблеми зі здоров'ям і потрібно було побути вдома. Потім я дзвонив у Шахтар і пропонував безплатно свої послуги.
Казав, що можу повернутися і допомогти молоді. Адже становлення молодих гравців – складний процес. Я відчував, що можу і хочу працювати. Повторюся – безплатно. Але Шахтар вибрав інший шлях і зробив правильно", – розповів Луческу.