ПСВ підписав Ван Боммела-молодшого

ПСВ Ейндховен оголосив про підписання вінгера АЗ Алкмаар і молодіжної збірної Нідерландів U-21 Рубена Ван Боммела.

Про це повідомляє пресслужба ПСВ.

За їхньою інформацією, контракт із 20-річним футболістом розрахований на 5 років. Вартість трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 15,8 мільйона євро.

Рубен Ван Боммел уже був у молодіжній структурі ПСВ з 2013 до 2020 року, після чого перейшов у Маастріхт. У минулому сезоні на рахунку вінгера 10 голів і 6 асистів у 34 матчах за АЗ у всіх турнірах. Також гравець відзначився 4 голами в 16 матчах за збірну Нідерландів U-21.

Рубен є сином легенди ПСВ Марка Ван Боммела. Він виступав за клуб із Ейндховена у 1999 – 2005 і 2012 – 2013 роках, після чого тренував команду в 2018 – 2019 роках.

Раніше ПСВ продав у Баєр хавбека Маліка Тільмана.