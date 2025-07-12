Дав своє добро: Манчестер Юнайтед не заважатиме Реалу при трансфері захисника Бенфіки

Лівий захисник Бенфіки Альваро Каррерас продовжить свою кар'єру у складі мадридського Реала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Реал домовився з Бенфікою про перехід 22-річного іспанця за 50 мільйонів євро. Проте останнє слово у цьому трансфері залишалося за Манчестер Юнайтед.

Минулого року манкуніанці продали Каррераса "орлам" за 6 мільйонів євро, а в угоді була прописана опція про зворотній викуп футболіста, що могло стати на заваді переїзду гравця в Мадрид.

Але, згідно з джерелом, манкуніанці вирішили не користуватися правом повернути собі Каррераса – він стане частиною Реала, який заплатить 50 мільйонів частинами.

У сезоні-2024/25 Альваро Каррерас провів 52 матчі, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 5 асистів. Варто зазначити, що протягом трьох років (2017-2020) іспанець перебував в академії Реала, з якої він і перейшов до МЮ.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант із виплатою відступних за форварда збірної Італії.