Челсі повісив дев'ятизначний цінник на свого форварда, яким цікавиться Мілан

Лондонський Челсі визначився із сумою, яку він хоче отримати у разі продажу Ніколаса Джексона.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, потенційний покупець 24-річного форварда має викласти 100 мільйонів фунтів – саме такі гроші "пенсіонери" планують заробити на продажі свого гравця.

Джексон входить до списку з шести футболістів, яких Мілан розглядає як варіант підсилити лінію атаки команди Массіміліано Аллегрі. Раніше повідомлялося про інтерес "россонері" до нападника іншого клубу АПЛ.

Челсі придбав Ніколаса Джексона у Вільярреала за 37 мільйонів євро влітку 2023 року. За цей час гравець взяв участь у 81 матчі, у яких забив 30 голів та віддав 12 асистів.

Нагадаємо, що цього літа "сині" вже придбали двох нападників в особі Ліама Делапа та Жоау Педру. І хоча Челсі не поспішає із продажем Джексона, виручені кошти мають допомогти клубу знайти ще одного форварда.