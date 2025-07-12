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Шахтар зацікавився півзахисником з хорватської Другої ліги – ЗМІ

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 12:48
Шахтар зацікавився півзахисником з хорватської Другої ліги – ЗМІ
Рудольфо Алоко
229foot.com

Півзахисник хорватської Кустошиї та збірної Беніну Рудольфо Алоко може влітку стати гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє видання Sportske.

Конкуренцію за підписання 18-річного хавбека "гірникам" складуть Брайтон, Бешикташ, Зальцбург та ПСВ.

Сам футболіст виступає за команду U-19, а у червні цього року дебютував за дорослу збірну Беніну, відігравши 24 хвилини в товариському матчі з Марокко.

Кустошия виступає у Другій лізі Хорватії, а сезон-2024/25 завершила на восьмому місці у турнірній таблиці.

Раніше Шахтар оголосив про повернення бразильського захисника Марлона.

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