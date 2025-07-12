Стадіон Сантьяго Бернабеу прийме фінал ЧС-2030 – ЗМІ

Фінал чемпіонату світу 2030 року відбудеться в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє OneFootball.

За їхньою інформацією, президент мадридського Реала Флорентіно Перес уже досягнув відповідної домовленості з ФІФА з цього приводу.

Нагадаємо, лише в 2024 році на Сантьяго Бернабеу завершилася реконструкція, яка стартувала в 2019 році. Наразі стадіон вміщує 78 297 глядачів.

Стартові матчі чемпіонату світу-2030 відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Основна частина турніру пройде в Іспанії, Португалії та Марокко.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона хоче прийняти фінал чемпіонату світу-2030 на оновленому Камп Ноу. Сантьяго Бернабеу вже приймав вирішальний матч мундіалю в 1982 році.