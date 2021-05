Луїс не стане продовжувати контракт з Арсеналом

Захисник Арсеналу Давид Луїс вирішив змінити клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

34-річний футболіст має намір попрощатися з канонірами по закінченню його контракту.

Угода бразильця закінчується влітку.

David Luiz leaving Arsenal at end of season. 34yo told club today + they agreed. #AFC had not offered new deal & even if they did the Brazil int’l defender wouldn’t have signed as decision had been made to go @TheAthleticUK @SamiMokbel81_DM 1st off mark 👏 https://t.co/W00EY5VOlS