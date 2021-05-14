Луїс не стане продовжувати контракт з Арсеналом

Бразилець не планує продовжувати виступи в складі клубу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсеналу Давид Луїс вирішив змінити клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

34-річний футболіст має намір попрощатися з канонірами по закінченню його контракту.

Угода бразильця закінчується влітку.

David Luiz leaving Arsenal at end of season. 34yo told club today + they agreed. #AFC had not offered new deal & even if they did the Brazil int’l defender wouldn’t have signed as decision had been made to go @TheAthleticUK @SamiMokbel81_DM 1st off mark 👏 https://t.co/W00EY5VOlS — David Ornstein (@David_Ornstein) May 14, 2021

Луїс приєднався до команди у 2019 році, перебравшись з Челсі, проте не зумів стати лідером оборони.

У нинішньому сезоні Луїс провів 34 матчі за Арсенал у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами.

Раніше, Арсенал на виїзді переміг Челсі у 36 турі АПЛ.