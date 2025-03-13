Київ Кепіталз знаходяться у кроці від фіналу плейоф після третьої перемоги над Штормом

У четвер, 13 березня, відбувся третій матч півфіналу плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз знову обіграли Шторм, цього разу із рахунком 5:3.

Гра розпочалася з голу Сергія Черненка на четвертій хвилині. Згодом Ху Ян подвоїв перевагу столичного клубу, а ще через кілька хвилин Черненко оформив дубль.

Погром Шторма родовжився у другому періоді, коли відзначився Микита Олійник, чим довів перевагу своєї команди до чотирьох шайб.

Господарі майданчика прокинулися у третій 20-хвилинці, в якій вони спробували відігратися. Проте було запізно – навіть трьох шайб не вистачило, щоб завадити супернику здобути чергову перемогу.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, третій матч, 13 березня

Шторм – Київ Кепіталз 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – 03:58 Черненко, 0:2 – 11:15 Ян, 0:3 – 14:25 Черненко, 0:4 – 30:18 Олійник, 1:4 – 46:00 Сидоренко, 1:5 – 46:00 Карпенко, 2:5 – 48:00 Ніконов, 3:5 – 50:00 Сидоренко.

Для киян це вже третя перемога в серії, яка максимально наблизила їх до виходу в фіналу плейоф. У першому матчі вдома Кепіталз здолали одеситів, після чого у другому поєдинку вони вирвали перемогу в овертаймі.

Нагадаємо, що в паралельній серії ситуація майже аналогічна: одна з команд також веде в серії з рахунком 3-0, проте там все йде до головного апсету сезону.