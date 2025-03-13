Стрибки з трампліна. Кобаясі здобув третю перемогу в сезоні

Японський стрибун Рьою Кобасяі виграв особистий старт на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. Для нього це третя перемога в поточному сезоні та третя поспіль. Перші дві він здобув на домашньому етапі в Саппоро ще до чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі.

Японець на 10,8 бала випередив австрійця Яна Хьорля. Топ-3 замкнув німець Карл Гайгер. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, став лише дев’ятим.

Представники збірної України припинили боротьбу вже у першій спробі, не потрапивши до залікової зони. Євген Марусяк посів 33 місця, Віталій Калініченко – 41-ше.

Підсумкові результати:

Норвезька багатоденка Raw Air продовжиться у п’ятницю, 14 березня, кваліфікацією до польотного старту в Вікерсунді. Початок – о 18:00 за київським часом.